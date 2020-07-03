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У границ России за неделю замечено 27 иностранных самолётов-разведчиков 

ИА Regnum и ещё 1 29 минут назад
27 иностранных самолётов-разведчиков заметили у границ РФ
Фото: РИА Новости
У границ России в течение недели было замечено 25 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 3 июля официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Сообщается, что за этот же период воздушную разведку вдоль российских границ провели семь беспилотников иностранных государств.
По данным Минобороны, все объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. Для недопущения нарушения государственной границы десять раз в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
Отмечается, что ни в одном из случаев нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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Армия , Войска , Оружие
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