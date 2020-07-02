Китай покажет бомбардировщик нового поколения 

Китай представит бомбардировщик нового поколения Xian H-20 на авиашоу AirShow China в Чжухае в 2020 году, передают «Аргументы недели»

Предполагается, что новый бомбардировщик удвоит радиус поражения всей огневой мощи Народно-освободительной армии Китая.

После его создания Китай вслед за Россией и США получит возможность запускать ядерные ракеты с воздуха, суши и моря; в зоне поражения окажутся в том числе Австралия, Япония и Корейский полуостров.

Xian H-20 имеет максимальную дальность полета более 5300 миль (свыше 8530 км) на дозвуковых скоростях при полной боевой нагрузке, которая включает четыре мощные гиперзвуковые крылатые ракеты-невидимки. По внешнему виду этот бомбардировщик схож с американским «летающим крылом» B-2.

Как писал «Рамблер», ранее источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе заявили, что Россия приступила к созданию первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации». По данным источников, сейчас специалисты занимаются изготовлением кабины самолета. Полностью его соберут в 2021 году.