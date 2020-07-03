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Российские подлодки в Северной Атлантике встревожили НАТО 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 36 минут назад
Российские подлодки в Атлантике испугали НАТО
Фото: РИА Новости
В конце 2019 года не менее 10 российских подлодок участвовали в учениях в Северной Атлантике, сообщили СМИ со ссылкой на источники в НАТО.
Представители НАТО и военные аналитики считают, что учения стали «самыми масштабными после окончания холодной войны». Учениями, по мнению источников Wall Street Journal, Россия не только продемонстрировала «силу и амбиции» по «защите территорий», но и устроила «демонстрацию мощи в Атлантике», передает ТАСС.
США и их союзники, как пишет WSJ, заявляют, что Россия все чаще и на более длительные периоды развертывает подлодки в районах, где они якобы могут нести угрозу кораблям НАТО. Как заявил руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт, наблюдается «больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени».
WSJ также приводит сообщение командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, заявившего в марте, что «расширилась география районов, в которых североморцы занимаются плановой боевой учебой».
Напомним, в Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России.
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Армия , Войска , Оружие , Учения НАТО , Александр Моисеев , Пентагон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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