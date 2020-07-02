Россия защитит Черное море «Буками» 

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На вооружение 90-й зенитной ракетной бригады, расположенной в Краснодарском крае , поступят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М3», которые прикроют от возможных атак противника Кавказ и Черное море, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в российском военном ведомстве

«Новинка способна поражать не только самолеты и вертолеты, но и крылатые ракеты, беспилотники и даже гиперзвуковые цели», — пишет издание.

Там же отмечается, что сроки поступления на вооружение ЗРК зависят от исполнения гособоронзаказа предприятиями военно-промышленного срока.

По мнению бывшего заместителя главкома Военно-воздушных сил по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева, «Буки-М3» можно назвать лучшими в своем классе средств ПВО средней дальности.

В январе 2020 года телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлен запуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.