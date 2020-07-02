21 истребитель МиГ-29 купит Индия у России

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Министерство обороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Как сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на источники, такое решение было принято в четверг на заседании Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством главы индийского военного ведомства Раджнатха Сингха.

По информации агентства, ВВС Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30 МКИ, которые выпускаются индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.

Кроме того, министерство обороны одобрило предложение по модернизации уже стоящих на вооружении страны 59 истребителей МиГ-29, указывает PTI.