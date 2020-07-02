Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Минобороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
21 истребитель МиГ-29 купит Индия у России
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Индии одобрило приобретение у России 21 истребителя МиГ-29 для укрепления боеспособности ВВС страны. Как сообщает информационное агентство PTI со ссылкой на источники, такое решение было принято в четверг на заседании Совета по оборонным закупкам, которое прошло под председательством главы индийского военного ведомства Раджнатха Сингха.
По информации агентства, ВВС Индии также приобретут дополнительно 12 самолетов Су-30 МКИ, которые выпускаются индийской авиастроительной корпорацией Hindustan Aeronautics Ltd по российской лицензии.
Кроме того, министерство обороны одобрило предложение по модернизации уже стоящих на вооружении страны 59 истребителей МиГ-29, указывает PTI.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
ТАСС: последние новости
Болтон подверг сомнению утверждения американских СМИ о приписанном РФ предложении талибам Болтон подверг сомнению утверждения американских СМИ о приписанном РФ предложении талибам Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей Три противолодочных Ту-142 выполнили полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей Истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета ВВС США над Черным морем Истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета ВВС США над Черным морем
Армия , Министерство обороны , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение