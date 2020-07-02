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Конструктор назвал особенность применения «убийцы Крымского моста» 

News.ru 5 часов назад
«Обороняться проблематично»: особенность «убийцы Крымского моста»
Фото: mil.gov.ua
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв рассказал о тактическом приёме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». По его словам, для разного типа кораблей может применяться от одной до трёх ракет, которые называют «убийцами Крымского моста».
Коростелёв отметил, что особенностью противоракетных систем на кораблях является ограниченность их действия. Как правило, они работают автоматически по радарному наведению. Они сбивают ракету залпом, который длится около двадцати секунд. После этого корабль оказывается «голым».
И, если в течение тридцати секунд-минуты идёт следующая ракета, то обороняться против неё проблематично. Это обыкновенная дуэльная ситуация, — заявил Коростелев в интервью YouTube-каналу Security Talks.
Эксперт добавил, что от попадания ракеты Р-360 в цель последствия будут огромными, как после «прямого попадания бомбы весом 150 кг».
Ранее NEWS.ru сообщал, что конструкторское бюро «Луч» выложило в Facebook видео испытаний крылатых ракет Р-360 комплекса «Нептун». Они впервые прошли с боевым зарядом. Власти ранее заявляли, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием. 17 июня военные совершили два пуска ракет по морским мишеням, установленным на расстоянии около 80 км от берега. Обе ракеты точно попали в цель.
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Армия , Оружие , Укроборонпром
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