Попадание украинской ракетой «Нептун» грозит очень большими разрушениями. Об этом генеральный конструктор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев заявил YouTube-каналу Security Talks.

«Нептун», как сообщал «Рамблер», — дозвуковая маловысотная противокорабельная крылатая ракета. Она была разработана «Лучом» в 2013 году. В 2019 году бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» могут уничтожить Крымский мост. В конце июня 2020-го Коростелев заявил, что попадание «Нептуном» сравнимо с прямым попаданием бомбы весом 150 килограммов.

«Это очень большие разрушения!» — отметил он.

Также генеральный конструктор «Луча» рассказал, что есть определенные тактические приемы использования «Нептуна», которые предполагают применение одной-трех ракет на разные типы кораблей.

Он объяснил, что действие противоракетных систем на кораблях ограничено — 15-20 секунд непрерывной работы этого, как правило, стрелково-пушечного вооружения, работающего автоматически по радарному наведению, позволяет сбить ракету, но после этого корабль становится голым и не может обороняться против следующей ракеты, если она идет в течение 30 секунд — минуты.