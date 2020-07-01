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Истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета ВВС США над Черным морем 

ТАСС и ещё 8 35 минут назад
Су-27 перехватили самолет-шпион ВВС США
Фото: РИА Новости
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота были подняты в воздух в среду для перехвата самолета-разведчика ВВС США. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа.
"На значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата цели в воздух были подняты многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа", — сообщили в ЮВО.
В округе отметили, что действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря были своевременно замечены. "Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США", — пояснили в ЮВО.
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Армия , Азия , США
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