Су-27 перехватили самолет-шпион ВВС США

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота были подняты в воздух в среду для перехвата самолета-разведчика ВВС США . Об этом журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"На значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата цели в воздух были подняты многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа", — сообщили в ЮВО.

В округе отметили, что действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря были своевременно замечены. "Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США", — пояснили в ЮВО.