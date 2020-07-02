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В США назвали имя посредника в «сговоре» РФ и талибов 

Алиса Селезнёва и ещё 44 1 час назад
В США назвали имя посредника в «сговоре» РФ и талибов
Фото: Reuters
Посредником между российскими спецслужбами и боевиками запрещенной в России организации «Талибан» был наркоторговец Рахматулла Азизи. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники пишет газета New York Times.
Как сообщал «Рамблер», ранее в американских СМИ появилась информация о вознаграждении, якобы предложенном российскими военными разведчиками боевикам за убийство военных США в Афганистане. В МИД России эти материалы назвали «незатейливым вбросом».
По информации New York Times, в сообщениях американской разведки ключевым посредником между российскими военными разведчиками и афганскими террористами был назван Рахматулла Азизи. При этом данные сведения подтверждают официальные лица Афганистана, подчеркивает издание.
В статье отмечается, что около полугода назад в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе были проведены обыски. Замглавы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири рассказал, что целью операции был Азизи, «который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался».
Газета приводит информацию о том, что на протяжении нескольких лет Азизи передавал деньги от российской военной разведки талибам за убийство американских военнослужащих, а к моменту рейда — «сбежал».
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Политика , США , МИД , Талибан , New York Times
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