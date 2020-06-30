Турция создала новую угрозу для России

Влиятельный американский сенатор Джон Тьюн, замглавы республиканской фракции в верхней палате Конгресса внёс законопроект (точнее говоря, поправку в бюджет Министерства обороны США на следующий год) о выкупе у Турции российских систем ПВО С-400, недавно поставленных. Если документ будет принят, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми для российского оборонного экспорта и вообще отечественного ВПК.

В конце прошлого года Владимир Путин заявлял, что объём поставок оружия и боеприпасов за рубеж в 2019 году принёс $13 млрд, а общий портфель заказов превысил $50 млрд Доля российского оборонного экспорта на мировом рынке вооружений колеблется в пределах примерно 9%, и РФ занимает второе место после США в данном сегменте. Таким образом, экспорт вооружений весьма важен для отечественной экономики. Надо иметь в виду, что помимо оружия и боеприпасов, Россия поставляет или сдаёт в лизинг заграничным партнёрам широкую номенклатуру военной техники, включая самолёты, надводные и подводные корабли, автомобильную технику, что проходит по отдельным статьям экспортного учёта. Поэтому в реальности продажи, включая технологии двойного назначения, значительно больше, чем $13 млрд

Также следует иметь в виду, что эти поставки важны не просто как источник валютных поступлений. Производство оружия и военной техники — высокотехнологичный сектор экономики. Он выступает одним из движителей технического прогресса, и является стимулом для включения в процесс разработки и производства многих сотен субподрядчиков. Сам военно-промышленный комплекс страны без поставок за рубеж вынужден был бы резко сократить число занятых в нём. А число работающих в ВПК России равно примерно 2 млн человек. Стоит также иметь в виду, что экспорт вооружений — не просто экономическое продвижение на новые рынки и закрепление на старых, но, одновременно, политическое влияние.

В рассматриваемом случае с Турцией это выявляется особенно отчётливо. Данная страна — член НАТО (что и является важнейшим источником беспокойства для США), более того, осенью 2015 года Турция сбила российский самолёт в Сирии, что поставило Москву и Анкару на грань открытых военных действий между собой. Как известно, за этим последовали широкомасштабные санкции со стороны РФ. Но уже в июле 2017 года президент Реджеп Эрдоган объявил о подписании контракта на сумму $2,5 млрд о поставках систем С-400 Турции. Первые полковые комплекты прибыли к заказчику летом прошлого года.

Думается, экономическая составляющая в подобном решении российского руководства играла не главную роль. Ведущим мотивом выступало желание приблизить к себе Турцию, исключить в будущем возможность с ней серьёзных геополитических конфликтов, а заодно внести раскол в ряды НАТО и вызвать напряжённость в отношениях Анкары и Вашингтона — что и произошло. США резко негативно отреагировали на известия об этой сделке, вывели Турцию из участников пула по разработке и производству истребителя F-35. Сам факт, что страна — член НАТО закупает российское высокотехнологичное оружие, является скандальным для Штатов.

Надо иметь в виду, что в 2017 году в Америке законодатели приняли т.н. CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) — закон, который гласит, что любая страна, покупающая у России сложную военную технику, автоматически подвергается различным санкциям. Этот акт сильно усложнил позиции российских предприятий ВПК, в первую очередь, экспортно ориентированных. Контракт с Турцией должен был показать, что CAATSA можно пренебречь, если государство думает о своем суверенитете и не желает отдавать свою обороноспособность в руки США. После Турции Индия также подписала контракт с Россией на поставку С-400, но уже на $5 млрд

Теперь американцы вернулись к данному вопросу. Суть предложения сенатора Тьюна заключается в том, чтобы США скупили полученные Турцией системы. Это позволяет Вашингтону сохранить лицо — оставить Анкару своим стратегическим союзником в регионе, не разрушить единство и солидарность НАТО, а также вернуть Турцию в число разработчиков F-35. Одновременно это будет ещё один удар по российскому экспорту вооружений. Турция выйдет из числа пользующихся доверием покупателей, дальнейшие поставки ей высокотехнологичного оружия станут невозможными. Но главный посыл обращён даже не к Турции, а к российским производителям и потенциальным покупателям их оружия — мол, в любом случае, контракты будут аннулированы, не мытьём, так катаньем.

Таким образом, над экспортом из России продукции ВПК нависает серьёзная угроза. Разумеется, самые большие страны современного мира, такие как Китай и Индия, могут игнорировать позицию Вашингтона и заключать с Москвой взаимовыгодные сделки, поскольку их положение таково, что США вынуждены терпеть их поведение, или, по крайней мере, не заострять на этом внимание, пытаться вывести их из под действия CAATSA, что, в принципе, возможно. Но уже для других стран уровнем пониже это будет серьёзный сигнал.

Шансы на принятие поправки Тьюна рассматриваются как не очень высокие. Тем не менее, сам факт их обсуждения должен заставить задуматься лоббистов российского ВПК — какие меры могут быть предприняты для защиты его интересов? Превентивные акции могут быть успешными, поскольку время ещё есть.