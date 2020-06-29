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В армию и ФСБ: Путин поручил призвать запас на военные сборы 

Газета.Ru 1 час назад
Путин поручил призвать запас на военные сборы
Фото: РИА Новости
Россияне, состоящие в запасе Вооруженных сил, будут призваны на военные сборы в нынешнем году — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Контингент, состоящий на воинском учете и предназначенный для развертывания при мобилизации или во время войны, будет призван для сборов в армию, Росгвардию, органы государственной охраны и ФСБ.
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве состоящих в запасе Вооруженных сил россиян на военные сборы в нынешнем году.
Контингент, состоящий на воинском учете и предназначенный для развертывания при мобилизации или во время войны, будет призван для сборов в армию, Росгвардию, органы государственной охраны и ФСБ.
Соответствующие мероприятия глава государства поручил провести правительству РФ и властям регионов. Указ вступил в силу с 29 июня.
Сборы, как правило, длятся от двух недель до двух месяцев. Не подлежат призыву на военные сборы педагоги, многодетные отцы, служащие Совета Федерации, работники сельского хозяйства (в период уборки и посева).
Также не поедут на сборы и те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.
«Сборы проводятся ежегодно в строевых частях, на них, в зависимости от необходимости, призывают разное количество запасников — от 5 до 15 тысяч. Зачем это делается? Для того, чтобы у силовиков был так называемый «обученный резерв». В случае военного конфликта или войны резервисты займут место выбывших из строя», — рассказал военный эксперт Виктор Баранец сайту kp.ru..
В последние годы разговоры о потенциальной войне между крупными государствами звучат все сильнее — военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США могут ударить по России с воздуха через Северный полюс. По его словам, оттуда самое короткое расстояние до Центральной России, а также Урала и Сибири. Он отметил, что такую тактику американские военные прорабатывают уже в течение 70 лет.
«США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс.
Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — сказал он в комментарии «Известиям».
Он отметил, что из Европы американцы не могли «пробиться» на Урал из-за плотности «ПВО СССР и стран Варшавского договора».
«Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США — запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны. Этот элемент отрабатывается и сейчас», — заверил эксперт.
Он отметил, что частое появление ВВС США на северном направлении указывает на то, что американские военные повышают уровень своей боевой подготовки. Но в то же время эксперт обратил внимание, что России есть чем ответить. Наши пилоты отрабатывают такие действия во время полетов в северных широтах.
Украина же сообщила о проведении успешных испытаний противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», теперь — по словам украинских экспертов — Киев сможет диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях.
Пуски прошли на государственном полигоне «Алибей» в Одесской области. Выступавшие в качестве целей лихтеры были поражены с расстояния 80 км. Это стало поводом для Украины говорить о ее способности вести гораздо более агрессивную политику в Черноморском регионе.
В целом украинские аналитики уверены: «Нептун» может не только противостоять Каспийской флотилии РФ, но и атаковать российские военные корабли в портах Крыма и Новороссийска.
У Киева нет атомной бомбы, которой можно было бы ударить по России, поэтому Украина будет заниматься «реинтеграцией» Донбасса и Крыма информационными способами, заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
В ответ на это член верхней палаты российского парламента Алексей Пушков поблагодарил участников договора от 1994 года, лишивших Киев ядерного оружия.
«Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия.
Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — указал сенатор.
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Комментарии 193
Армия , Виктор Баранец , Алексей Пушков , Никита Потураев , Владислав Шурыгин , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Совет Федерации , Правительство РФ , Верховная Рада , газета "Известия"
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