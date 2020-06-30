Макрон опроверг поддержку Хафтара

Глава Франции Эммануэль Макрон опроверг утверждение о том, что Франция поддерживает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Французский лидер уточнил, что Париж «делает всё возможное», чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии

Свою позицию Макрон обозначил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель под Берлином. Макрон заявил, что хочет развеять «неверные утверждения» по позиции французов в Ливии.

Франция не поддерживает маршала Хафтара, — заявил президент Франции, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

Военная операция, начатая Хафтаром весной прошлого года, якобы «противоречила» позиции Франции. И военной поддержки ему тогда никто не оказывал, а, напротив, вместе с Германией Франция искала пути политического решения проблемы.

Макрон добавил, что Ливия в последние годы стала театром военных действий, которые «державы ведут чужими руками» и оказывают поддержку той или другой стороне в зависимости от своих интересов. Свидетельством дестабилизации в стране стал большой поток мигрантов в Италию, другие страны, что наблюдает сейчас международное сообщество. И в этом контексте французский президент видит «большую ответственность» России и Турции.

Макрон добавил, что на днях провёл переговоры в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным и там, в частности, обсуждалась ситуация в Ливии. Что касается Турции, Макрон обвинил её в осуществлении «военного вмешательства» в Ливии. Президент добавил, что Анкара не соблюдает ни одной из договорённостей, «достигнутых на конференции в Берлине».

Анкара наращивает своё военное присутствие и перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, — подчеркнул Макрон.

Этим, добавил французский президент, Турция нарушает «обязанности члена НАТО ». Позиция эта, по мнению Макрона, неприемлема, так как «несёт угрозу» как для Африки, так и для Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ливийский конфликт начинает перерастать в мировую войну. Такое мнение выразили журналисты из разных СМИ мира. По их мнению, на это указывает то, что всё больше стран начинают участвовать в военном конфликте в Ливии и подтягивают свои войска.