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Макрон опроверг поддержку командующего ливийской армией Хафтара 

News.ru и ещё 1 47 минут назад
Макрон опроверг поддержку Хафтара
Фото: globallookpress.com
Глава Франции Эммануэль Макрон опроверг утверждение о том, что Франция поддерживает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Французский лидер уточнил, что Париж «делает всё возможное», чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии.
Свою позицию Макрон обозначил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель под Берлином. Макрон заявил, что хочет развеять «неверные утверждения» по позиции французов в Ливии.
Франция не поддерживает маршала Хафтара, — заявил президент Франции, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
Военная операция, начатая Хафтаром весной прошлого года, якобы «противоречила» позиции Франции. И военной поддержки ему тогда никто не оказывал, а, напротив, вместе с Германией Франция искала пути политического решения проблемы.
Макрон добавил, что Ливия в последние годы стала театром военных действий, которые «державы ведут чужими руками» и оказывают поддержку той или другой стороне в зависимости от своих интересов. Свидетельством дестабилизации в стране стал большой поток мигрантов в Италию, другие страны, что наблюдает сейчас международное сообщество. И в этом контексте французский президент видит «большую ответственность» России и Турции.
Макрон добавил, что на днях провёл переговоры в формате видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным и там, в частности, обсуждалась ситуация в Ливии. Что касается Турции, Макрон обвинил её в осуществлении «военного вмешательства» в Ливии. Президент добавил, что Анкара не соблюдает ни одной из договорённостей, «достигнутых на конференции в Берлине».
Анкара наращивает своё военное присутствие и перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, — подчеркнул Макрон.
Этим, добавил французский президент, Турция нарушает «обязанности члена НАТО». Позиция эта, по мнению Макрона, неприемлема, так как «несёт угрозу» как для Африки, так и для Европы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ливийский конфликт начинает перерастать в мировую войну. Такое мнение выразили журналисты из разных СМИ мира. По их мнению, на это указывает то, что всё больше стран начинают участвовать в военном конфликте в Ливии и подтягивают свои войска.
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Комментарии
Армия , Войска , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , Германия , Ливия , Франция
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