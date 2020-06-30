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Зачем нужны военные сборы во время пандемии. Мнение полковника в отставке 

Ura.Ru 1 час назад
На случай войны: зачем Путин объявил военные сборы?
Фото: © URA.RU
Военные сборы нужно проводить каждый год для подготовки армейского резерва, поэтому коронавирус не должен помешать им в 2020 году. При этом инфекция не угрожает военнообязанным из запаса, поскольку в армии серьезнее многих ведомств подходят к защите людей от заражения. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодных военных сборов для россиян, пребывающих в запасе. Сборы пройдут в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах ФСБ.
«Каждая армия обязана иметь подготовленный резерв, потому что в случае войны из строя может выйти много людей. Замену найдут среди резерва — подготовленных людей, которые знают, какие рычаги нажимать», — заявил Баранец в разговоре с корреспондентом агентства.
В условиях пандемии Минобороны, генштаб и силовые ведомства будут призывать запасников в части, которые находятся в регионах с невысоким уровнем заболеваемости коронавируса, отметил бывший военный. По его словам, каждого запасника проверят на коронавирус в военкомате, когда он придет по повестке. Также тест на инфекцию будет ждать призываемых перед отправкой, а после приезда в часть каждый ляжет на обсервацию на 14 дней, где будут каждый день три раза проверять.
По мнению обозревателя, военные сборы не должны сдвинуть на более поздний срок, как это было со студенческими сборами, которые перенесли на осень.
«Сборы уже сдвинули по времени — ритуально Путин издает указ в апреле. А сейчас из-за коронавируса он сдвинут и начинает действовать с 29 июня», — подытожил Баранец.
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Армия , Войска , Виктор Баранец , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , Комсомольская правда
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