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Украина приготовилась к военному наступлению России с Кавказа 

Lenta.ru 34 минуты назад
Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа, в Киеве уже приготовились к подобному развитию событий. Об этом заявил замглавы МИД страны Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».
По его словам, учения российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе», украинская разведка также отмечает активизацию боевых действий в Донбассе и концентрацию войск на границе России и с Украиной и в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.
Подобные опасения понимают в НАТО и «разделяет значительное число военных экспертов и аналитиков», считает Боднар. В числе возможных причин нападения на Украину представитель МИД назвал вопрос подачи воды в Крым.
«Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — подчеркнул он и заявил, что страна уже готова.
Боднар впервые предупредил о возможности нападения на Украину по причине засухи в Крыму еще 18 июня. Ранее о возможной войне за воду предупреждало американское аналитическое агентство The Jamestown Foundation. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал подобные заявления «сюрреалитическими картинами».
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Комментарии 3
Армия , Видео , Войска , Украина , Георгий Мурадов , МИД , НАТО , Интерфакс , Киев
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