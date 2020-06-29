Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа, в Киеве уже приготовились к подобному развитию событий. Об этом заявил замглавы МИД страны Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, учения российские учения «Кавказ-2020» могут перейти в военное наступление «как раз в ближайшей перспективе», украинская разведка также отмечает активизацию боевых действий в Донбассе и концентрацию войск на границе России и с Украиной и в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

Подобные опасения понимают в НАТО и «разделяет значительное число военных экспертов и аналитиков», считает Боднар. В числе возможных причин нападения на Украину представитель МИД назвал вопрос подачи воды в Крым.

«Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей», — подчеркнул он и заявил, что страна уже готова.