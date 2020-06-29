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Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем 

РИА Новости 1 час назад
Су-27 перехватили самолеты США над Черным морем
Фото: РИА Новости
Российские истребители Су-27 поднимались для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Двадцать девятого июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на значительном удалении от государственной границы РФ самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.
Кроме того, для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.
"Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", — добавляется в сообщении.
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Армия , НЦУО РФ
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