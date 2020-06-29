Су-27 перехватили самолеты США над Черным морем

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"Двадцать девятого июня 2020 года дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на значительном удалении от государственной границы РФ самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.

Кроме того, для перехвата целей в воздух поднимались истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.