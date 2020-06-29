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Боевые роботы получат ударные беспилотники 

Популярная механика 1 час назад
Боевые роботы получат ударные беспилотники
Фото: Популярная механика
В состав российских боевых робототехнических комплексов войдут ударные мини-беспилотники, способные самостоятельно поразить цель, а также беспилотники-разведчики.
Как рассказал в интервью ТАСС руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований (ФПИ) Олег Мартьянов, ударные мини-беспилотники, способные самостоятельно уничтожать цель, и беспилотники-разведчики будут включены в состав российских боевых робототехнических комплексов. «Это небольшие ударные беспилотники, способные уворачиваться от встречающихся препятствий и угроз. Они в состоянии обнаружить цель, идентифицировать её и при необходимости поразить», — сказал он.
Другой вариант беспилотников — более крупные, предназначенные для картографирования, поиска и определения целей, уточнения маршрутов движения роботов и формирования 3D-картинки местности. Мартьянов уточнил, что оба типа беспилотников уже входят в штатную комплектацию боевой робототехнической платформы «Маркер». Этот комплекс прошёл апробацию на военном полигоне Минобороны РФ в городе Чебаркуль в Челябинской области совместно с военнослужащими боевых подразделений Центрального военного округа.
В дальнейшем планируется провести испытания платформы с мотострелковым взводом. Робототехническая платформа «Маркер» является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника». Предполагается, что боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. «Маркер» позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
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Комментарии
Армия , Олег Мартьянов , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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