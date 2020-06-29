В ОСК заявили о наличии технологий для авианосца

"Если родина прикажет, мы и авианосец построим. Мы понимаем, какая это может быть технология, понимаем, какие базовые технологические решения могут быть положены в ее основу", — сказал он на пресс-конференции.

Рахманов уточнил, что необходимый опыт предприятия корпорации получили во время ремонта единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" и при создании авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии. Последний был перестроен из советского корабля "Адмирал Горшков".