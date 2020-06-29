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В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца 

РИА Новости 49 минут назад
В ОСК заявили о наличии технологий для авианосца
Фото: РИА Новости
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обладает всеми технологиями для постройки нового российского авианосца, нужен лишь заказ от военных, сообщил в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.
"Если родина прикажет, мы и авианосец построим. Мы понимаем, какая это может быть технология, понимаем, какие базовые технологические решения могут быть положены в ее основу", — сказал он на пресс-конференции.
Рахманов уточнил, что необходимый опыт предприятия корпорации получили во время ремонта единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" и при создании авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии. Последний был перестроен из советского корабля "Адмирал Горшков".
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Армия , Оружие , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация
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