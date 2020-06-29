Названы сроки постройки США мощных ледоколов

Программа, объявленная ранее президентом США Дональдом Трампом , рассчитана на поддержание национальных интересов в Арктике и Антарктиде. Планируется, что для этих целей нужно будет создать не менее трех судов тяжёлого класса, а также некоторое количество ледоколов среднего класса.

По мнению Рахманова, для осуществления своих планов Штатам потребуется не менее 7-8 лет.

Что касается Америки, вы же знаете, это страна, которая если что-то может — сделает, что не может — купит. Потому наверняка компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, я абсолютно уверен, что это займет не меньше 7-8 лет, — сообщил РИА Новости глава ОСК.

Ранее замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниэл Абель заявил, что США срочно нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией на арктических территориях. Он уточнил, что береговая охрана владеет единственным ледоколом Polar Star, которому 40 лет, в то время как РФ закончила создание шести новых баз и шести новых ледоколов.

Как писал NEWS.ru, ША в последние годы проявляют повышенный интерес к Арктическому и Антарктическому регионам. По мере таяния полярных льдов в этой части земного шара открываются новые торговые пути и возможности для добычи углеводородов. Это прекрасно понимает и Россия, которая потратила последние несколько лет на восстановление и наращивание авиационной группировки и ПВО в Арктике, а также на постройку новых ледоколов. Западные эксперты считают, что Москва хочет превратить Северный морской путь в нечто вроде платной автомобильной дороги, монополизировав услуги по сопровождению и поддержке торговых кораблей. США, напротив, хотят придать этому маршруту международный статус.