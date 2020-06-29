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Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
На Балтике провели учения по спасению аварийной подводной лодки. У побережья Калининградской области экипаж спасательного судна Балтийского флота «СС-750» отработал навыки по оказанию помощи условно севшей на грунт субмарины. В роли условного аварийного глубоководного судна выступила ДЭПЛ Б-274 «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка».
При помощи спасательного глубоководного аппарата АС-26 спасатели осуществили поиск севшей на мель подлодки. После визуального осмотра комингс-площадки «аварийной субмарины», ее очистили от донного ила. Затем была проведена эвакуация членов экипажа ДЭПЛ.
Армия , Видео , Войска , Калининградская Область
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