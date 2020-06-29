Опубликовано видео учений по спасению затонувшей подлодки 

На Балтике провели учения по спасению аварийной подводной лодки. У побережья Калининградской области экипаж спасательного судна Балтийского флота «СС-750» отработал навыки по оказанию помощи условно севшей на грунт субмарины. В роли условного аварийного глубоководного судна выступила ДЭПЛ Б-274 «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка».

При помощи спасательного глубоководного аппарата АС-26 спасатели осуществили поиск севшей на мель подлодки. После визуального осмотра комингс-площадки «аварийной субмарины», ее очистили от донного ила. Затем была проведена эвакуация членов экипажа ДЭПЛ.