«Адмирал Макаров» уничтожил самолеты «противника»

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Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел в Средиземном море учения по противовоздушной обороне и отражению нападения условных подводных диверсантов.

Во время тренировки расчеты ПВО получили информацию о приближении авиации условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Экипаж фрегата взял на сопровождение самолеты «неприятеля» и уничтожил их электронными пусками ракет из комплекса «Штиль-1». Затем военные отработали действия при атаке подводных диверсантов.

«Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств (ПДСС), выполнили профилактические гранатометания», — говорится в сообщении.