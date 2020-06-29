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«Адмирал Макаров» уничтожил самолеты «противника» в Средиземном море 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
«Адмирал Макаров» уничтожил самолеты «противника»
Фото: Минобороны России
Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» провел в Средиземном море учения по противовоздушной обороне и отражению нападения условных подводных диверсантов.
Во время тренировки расчеты ПВО получили информацию о приближении авиации условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Экипаж фрегата взял на сопровождение самолеты «неприятеля» и уничтожил их электронными пусками ракет из комплекса «Штиль-1». Затем военные отработали действия при атаке подводных диверсантов.
«Военнослужащие развернули посты противодиверсионных сил и средств (ПДСС), выполнили профилактические гранатометания», — говорится в сообщении.
Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» — многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в 30-ю дивизию Черноморского флота.
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Армия , Завод "Янтарь"
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