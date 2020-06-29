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Контрольные испытания боевого робота «Маркер» пройдут в 2021 году 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Названы сроки поступления робота «Маркера» в армию
Фото: РИА Новости
Контрольные испытания роботизированной платформы "Маркер" пройдут в 2021 году, после этого робот будет передан Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
"Контрольные испытания по тем задачам, которые перед нами были поставлены в 2019 году, мы планируем провести в следующем году", — сказал он.
По словам Мартьянова, после проведения испытаний "Маркер" будет передан Минобороны РФ.
"Подведя итоги того, как нам удалось решить задачи автономности, группового управления, технического зрения, распознавания целей, повышения скорости и точности прицеливания, мы уже в следующем году готовы передать заказчикам результаты нашей работы", — сказал руководитель центра.
Однако даже после проведения испытаний проект не будет прекращен. Как пояснил Мартьянов, затем на "Маркере" специалисты будут отрабатывать варианты парирования новых угроз. На платформе будут отрабатываться новые технологические решения.

О роботе "Маркер"

Робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника" (разработчик антропоморфного робота "Федор"). Предполагается, что этот боевой робот станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа. "Маркер" позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем.
На гусеничной платформе робота установлен модуль, который имеет шесть независимых осей вращения. На него можно установить два вида оружия или приборов, которые могут применяться независимо друг от друга.
Скорость поворота элементов полезной нагрузки составляет сотни угловых градусов в секунду, что дает возможность существенно повысить характеристики скорости и точности.
При этом "Маркер" получает полную осведомленность об окружающем пространстве на расстоянии более ста метров. Это дает возможность оператору своевременно вносить изменения в действия робота.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Олег Мартьянов , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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