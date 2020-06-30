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Глава разведки США отреагировал на данные о «сговоре» России и талибов 

Lenta.ru и ещё 9 30 минут назад
Разведка США отреагировала на «сговор» РФ и талибов
Фото: Reuters
Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф отреагировал на утечку в СМИ информации о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с целью убийств американских военнослужащих в Афганистане. Его заявление приводит ТАСС.
По его словам, публикации разведывательной информации подрывают работу американских спецслужб и ставят под угрозу военнослужащих США.
Рэтклифф подчеркнул, что в настоящее время ведомство все еще изучает предполагаемые разведданные, о которых упоминалось в сообщениях СМИ.
«К сожалению, несанкционированное раскрытие информации сейчас ставит под удар возможность с нашей стороны когда-либо в полной мере выяснить все аспекты произошедшего с точки зрения этих утверждений», — заключил глава разведки.
26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными. Американский президент заявил, что его не информировали «о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане».
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Талибан , ИТАР-ТАСС , New York Times , Афганистан , США
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