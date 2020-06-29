Ракета «Ангара» оказалась в три раза дороже «Протона» 

Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

"В рамках консолидации "внутреннего резерва" организацией (Центром Хруничева — ред.) с привлечением госкорпорации "Роскосмос" осуществляется реализация следующих мероприятий: … обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" — филиал организации, город Омск", — говорится в отчете.

Как отмечается в документе, реализация мероприятий позволит снизить себестоимость "Ангары" к 2024 году до четырех миллиардов рублей.

Для сравнения стоимость изготовления ракеты "Протон-М" для запуска телекоммуникационного спутника "Экспресс-АМУ4", согласно данным с сайта госзакупок, составляет 2,33 миллиарда рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года.

Таким образом, к 2024 году, когда "Ангара" будет производиться серийно, ее себестоимость останется в полтора раза больше, чему у "Протона-М".

Летные испытания ракеты "Ангара-А5" на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых проведен пока только один. Второй старт намечен на осень 2020 года.

Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году. Ракете "Ангара-А5" предстоит заменить "Протон-М", который запускается с арендуемого у Казахстана космодрома Байконур и планируется к выводу из эксплуатации в 2025 году.