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Китайская газета оценила «смертоносные машины» на параде Победы в Москве 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Китай оценил «смертоносные машины» на параде в Москве
Фото: РИА Новости
На параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин" — танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".
"Основной боевой танк (Т-90М. — прим. ред.), который называют "смертоносной машиной", — главный герой парада Победы за последние годы", — говорится в статье.
Этот танк имеет высокие показатели боевой эффективности и соответствует эксплуатационным требованиям, предъявляемым российской армией на период замены боевого вооружения, отмечает автор материала.
Помимо Т-90М, другим танком, который участвовал в параде и привлек большое внимание, является модернизированный танк Т-80БВМ, пишет он.
"Еще одной "смертоносной машиной", которая дебютировала на военном параде, является реактивная система залпового огня ТОС-2. Это усовершенствованная версия огнеметной системы ТОС-1, которая получила название "Тосочка"", — отмечает автор.
Кроме того, на параде обрела вторую молодость раритетная техника времен Второй мировой войны — танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100, пишет издание.
"Демонстрация такого большого количества раритетной техники времен Второй мировой войны в последние годы является редкостью и говорит о том, что Россия глубоко уважает своих "железных героев" Великой Отечественной войны", — указывает автор.
Парад в честь 75-летия Победы должен был состояться на Красной площади 9 Мая, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В результате парад прошел в день 75-й годовщины Парада Победителей 1945 года. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, более чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
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Армия , Войска , Оружие , Красная площадь , День Победы , Человек года , Москва
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