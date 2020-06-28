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Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео 

Lenta.ru 32 минуты назад
Запись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Отмечается, что колонна Вооруженных сил России проследовала на свою база в районе сирийского города Айн-Исса. Также сообщается, что один из «Тигров» не смог добраться до базы своим ходом и был отбуксирован.
24 июня сообщалось, что в сирийских провинциях Сувейда и Дейр-эз-Зор произошла новая воздушная атака. Отмечалось, что сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в результате атаки с воздуха, которую провела армия Израиля. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих, еще четверо солдат получили ранения. Также был причинен материальный ущерб.
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Армия , Видео , ЦАХАЛ , Сирия
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