Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Британии раскритиковали Россию за «выход» из механизма ООН по Сирии 

Газета.Ru и ещё 2 42 минуты назад
Россию раскритиковали за «выход» из механизма ООН
Фото: РИА Новости
Выход России из гуманитарного механизма ООН по Сирии является "неоправданным и неприемлемым", заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter.
Кроме того, британский министр обвинил Россию в том, что ее "атаки в Идлибе" расцениваются как "военные преступления".
Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о выходе России из механизма ООН по доставке гуманитарной помощи в Сирию и защите госпиталей. При этом российская сторона заявила о "некорректной подаче информации" и подчеркнула, что выполняет свои обязательства гуманитарному праву в Сирии.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Газета.Ru: последние новости
Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав флота в 2022 году Авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав флота в 2022 году Названа цена производства ракеты "Ангара-А5" Названа цена производства ракеты "Ангара-А5" Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Армия , Ближний Восток , Войска , Война в Сирии , ООН , Сирия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
В суде представили новые доказательства по делу МН17
В суде представили новые доказательства по делу МН17
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
«Как Чак Норрис»: Шнуров посмеялся над избиением Собчак
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
04:54
Поправки к Конституции защитят Курилы от Японии
Политика Статьи
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение