Россию раскритиковали за «выход» из механизма ООН

Выход России из гуманитарного механизма ООН по Сирии является "неоправданным и неприемлемым", заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

Кроме того, британский министр обвинил Россию в том, что ее "атаки в Идлибе" расцениваются как "военные преступления".

Ранее зарубежные СМИ распространили информацию о выходе России из механизма ООН по доставке гуманитарной помощи в Сирию и защите госпиталей. При этом российская сторона заявила о "некорректной подаче информации" и подчеркнула, что выполняет свои обязательства гуманитарному праву в Сирии.