Судьба С-400 в Турции висит на волоске

По мере ослабления карантинных мер на первый план турецкой повестки дня возвращается проблема российских С-400, введение в эксплуатацию которых было отложено из-за пандемии. Бывший депутат парламента Турции и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократии Айкан Эрдемир пояснил NEWS.ru, что Анкара хотела бы разобраться с внутренними противоречиями в своей политике, однако страх перед потенциально возможными санкциями США за активизацию С-400 слишком велик.

Развёртывание приобретённых у России средств ПВО в Турции этой весной было официально отложено из-за пандемии. Однако данный процесс окружало множество политических интерпретаций. В разговоре с NEWS.ru Айкан Эрдемир заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган «идёт по канату, пытаясь справиться с внутренними противоречиями в своей политике в отношении России и США». С одной стороны, по словам эксперта, турецкий лидер хочет избежать ограничений Вашингтона в рамках Закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA) за активацию С-400. С другой стороны, ему нужны ЗРС как для безопасности, так и для поддержания тёплых отношений с президентом Владимиром Путиным

Айкан Эрдемир, экс-депутат парламента Турции и старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократии

Эрдоган также обеспокоен тем, что если Трамп, который до сих пор защищал его от санкций, проиграет президентские выборы в ноябре, новый глава государства Джо Байден может поддержать двухпартийные усилия в Конгрессе США по введению санкций против Турции. В связи с тем, что Турция переживает один из самых тяжёлых экономических спадов в своей истории, Эрдоган не может допустить введения американских санкций и их дальнейших экономических последствий.

Официально Анкара отметает все политические интерпретации вокруг задержки активации российской зенитной ракетной системы. Так, в июне руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Турция приобрела у России ЗРС С-400 с тем, чтобы использовать их по назначению.

Как мы всегда и говорили, если покупается какая-то система, то для эксплуатации. И точка. Что же касается ввода в строй комплексов, то мир прошёл через определённый этап, темпы работ снизились, ограничились поездки. Это всё повлияло на развёртывание С-400, — пояснил чиновник.

Демир обратил внимание на то, что две страны продолжают переговоры по дальнейшей реализации контракта на поставку С-400. По его словам, «есть принципиальная договорённость о поставке второго комплекта», а дорожная карта включает также вопросы «трансфера технологий и совместного производства».

Вполне вероятно, что и вопрос дальнейших оружейных контрактов будет крайне политизирован турецкой стороной, чтобы добиться ситуативной благосклонности американского руководства. Тем более что Россия склонна своему партнёру подыгрывать. Вице-премьер Юрий Борисов сообщил 24 июня, что Москва готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Анкаре в том случае, если турки изъявят подобное желание.