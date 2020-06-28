Путин ответил Трампу новой ракетой

Трамп разрушил ДРСМД, Путин ответил новой ракетой.

России готовится новая модификация оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщил информационному агентству «Интерфакс» источник в госкорпорации Ростех

О характеристиках новой версии ОТРК не сообщается. Но, несомненно, из-за того, что США взломали Договор о запрете ракет средней и меньшей дальности, комплексу нарастят дальность пуска. Сейчас она равна 490 км, как того и требовал канувший в небытие договор.

Это вполне естественные действия российского ОПК. Потому что крайне опасно пассивно наблюдать за тем, как США стремительно не только разрабатывают в недавнем прошлом запрещенные ракеты, но уже и испытывает их опытные образцы.

Было понятно, что с ДРСМД произойдет в конечном итоге то же самое, что и с обещанием не продвигать силы НАТО на Восток Европы. Придвинули. И продолжают приближать, о чем свидетельствует переброска американского военного контингента из Германии Польшу . И с выходом США из договора по противоракетной обороне произошло то же самое. Когда затевалось строительство ЕвроПРО, то самым «искренним тоном» сообщалось, что эта система предназначена только для обороны от стран-изгоев, то есть Северной Кореи Ирана . Сейчас же уже никто не скрывает того, что система направлена против России.

То же самое получилось и с ракетами. 18 июня завершились онлайн-консультации министров обороны стран, входящих в НАТО. Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на собственного источника, опубликовала статью, в которой говорится о том, что министры согласовали новую концепцию противодействия России в ядерной сфере. Она предполагает размещение в Европе американских ракет средней дальности, которые в случае эскалации могут быть оснащены ядерными боеголовками. Также во время консультаций шла речь о перемещении хранящегося в Германии ядерного оружия в Польшу.

Газета обратилась за комментарием к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу, однако тот ушел от прямого ответа, заявив, что в процессе дискуссий обсуждались оборонительные меры. На повторный запрос относительно конкретики в части «новой концепции» пресс-служба переслала в редакцию пресс-релиз.

А вот директор по ядерной политике НАТО Джессика Кокс была вполне конкретна, написав в Твиттере, что «почти ничего в статье не соответствует действительности, включая изначальный посыл о том, что у НАТО якобы появилась новая ядерная стратегия».

Прошло всего два дня, и полную ясность в этот непростой вопрос внес специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли , опровергнув европейских коллег. Отвечая на вопрос газеты «Коммерсант» в ходе онлайн-брифинга в Брюсселе, он заявил: «Моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе не будет».

После чего перешел в атаку, поведав уже давно навязшую у всех на зубах американскую версию выхода США из ДРСМД: Россия разрушила договор, создав запрещенную ракету 9М729, дальность которой якобы намного превышает разрешенный договором порог в 500 км. А США «на протяжении более 30 лет неукоснительно соблюдали ДРСМД».

Напомним, что договор запрещал не только производство ракет средней и меньшей дальности (от 500 км до 5500 км) наземного базирования, но и их разработку. Так вот, у «неукоснительно соблюдавших ДРСМД» Штатов уже через полгода после выхода из договора были готовы ракеты для испытаний. И испытания были проведены. То есть в США долго тайно разрабатывали запрещенные договором ракеты.

То, что американцы откажутся от моратория, было понятно сразу же, как только они раскрыли рот, делая такое предложение. Так что у коломенского КБ машиностроения, создавшего ОТРК «Искандер-М» теперь, что называется, развязаны руки. То есть можно делать комплекс, который имеет необходимую дальность, и при этом, разумеется, улучшать тактико-технические и эксплуатационные характеристики.

При этом, можно не сомневаться — если при тех же самых габаритах ракет «Искандера» возрастет их дальность, то Запад не преминет разразиться репликой: вот, мы же говорили!

Хотя существуют прецеденты такого рода «технических чудес». Например, противокорабельная ракета Х-35, принятая на вооружение в 2003 году, имеет дальность 130 км. В 2018 году была принята на вооружение модификация Х-35У, имеющая те же самые габариты, что и Х-35. Дальность новой версии ракеты возросла в два раза и достигла 260 км.

Столь внушительный прорыв конструкторам удалось совершить, использовав новый двигатель, который и существенно меньше старого, и более экономично расходует топливо. Помимо этого использовано новое топливо, обладающее более высокими характеристиками.

Но существуют и «украинские технологии». Киевское КБ «Луч» тоже модифицировало ПКР Х-35, назвав модификацию «Нептуном». При этом ее дальность достигла 300 км. Однако сделано это при помощи «лобового решения», то есть габариты ракеты существенно увеличили для того, чтобы разместить побольше топлива.

«Искандер-М» оснащен двумя различными ракетами — квазибаллистической сверхзвуковой 9М723 и крылатой дозвуковой 9М728. И США, задумав выйти из ДРСМД, обвинив в его нарушении Россию, уже давно «уличали» крылатую ракету в возможности полета на дальность, превышающую 500 км. Но два года назад появилась модификация 9М729, и «разоблачители» переключились на эту ракету, согласившись, что 9М728 не нарушает ДРСМД.

Новая модификация длиннее на 53 см. На основании этого американские критики ополчились на нее. Хоть не существует данных спутниковой разведки, подтверждающих полет на расстояние, превышающее 500 км. При этом не принимается во внимание то обстоятельство, что дополнительный объем ракеты понадобился для установки более мощной боевой части, а также новой системы управления, повышающей точность и вероятность преодоления системы ПРО. При этом за счет увеличения массы ракеты при сохранении прежнего объема топливного отсека дальность даже сократилась на 10 км, достигнув 480 км вместо 490 км у ракет 9М723 и 9М728.

Ну а теперь, когда конструкторы коломенского КБ машиностроения не связаны ограничениями по дальности, ракета 9М729 может быть модернизирована до уровня 9М730. И если сейчас ракеты «Искандера-М», расположенные в Калининградской области, достают до Берлина, то с новой ракетой досягаемой станет практически вся Европа.

Разумеется, для этого необходимо будет модернизировать и боевую машину, на которой располагаются два транспортно-пусковых контейнера, а также командный пункт.

Понятно, что европейских политиков, страны которых попадут в новую расширенную зону действия «Искандера-М», такая перспектива не радует. Поскольку довольно давно, как только эти ОТРК начали размещаться в Калининградской области, американские генералы начали говорить, что не в состоянии защитить Европу от русских «Искандеров», ракеты которых обладают уникальной способностью преодолевать системы ПРО. Не случайно европейские лидеры убеждали Трампа не выходить из ДРСМД. Потому что Европа в этом случае станет заложницей американской политики. Что, собственно, уже почти и произошло.