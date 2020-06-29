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В Японском море прошли учения с участием кораблей Тихоокеанского флота 

RT на русском и ещё 4 59 минут назад
В Японском море прошли учения с участием кораблей ТОФ
Фото: РИА Новости
Дизель-электрическая подлодка и противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение с торпедными стрельбами в Японском море. Об этом, как сообщает Интерфакс, проинформировали в пресс-службе ТОФ.
«В соответствие с планом боевой подготовки в акватории Японского моря проведено тактическое учение, в ходе которого одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разрядных сил Тихоокеанского флота провела атаку отряда кораблей условного противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором этапе учений противолодочные корабли «Кореец», «Советская Гавань» и «МПК-221» при взаимодействии с самолётом Ил-38 отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника.
23 июня сообщалось, что корабли Тихоокеанского флота также провели учения в Японском море, в рамках которых атаковали глубинными бомбами подлодку условного противника. В пресс-службе ТОФ добавили, что корабли произвели залп глубинными бомбами после того, как подтвердили координаты подводной лодки с помощью гидроакустических средств.
При этом руководство в ходе манёвров осуществлялось с борта эсминца «Быстрый».
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Армия , Войска
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