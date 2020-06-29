Разведка США сделала заявление о сговоре РФ и Талибана

Российская военная разведка не платила террористам за убийство американских военных в Афганистане. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере.
Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad! https://t.co/cowOmP7T1S— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020
26 июня, как сообщал «Рамблер», осведомленный собеседник рассказал американскому изданию The New York Times, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
27 июня сенатор США Линдси Грэм написал в своем твиттере, что ожидает от администрации Трампа серьезного отношения к этим утверждениям и немедленного сообщения Конгрессу об их достоверности.
«Разведка только что сообщила мне, что не нашла эту информацию заслуживающей доверия и поэтому не сообщила мне или вице-президенту Майку Пенсу», — написал Трамп в своем твиттере сегодня.
Он высказал мнение, что публикация The New York Times может быть очередной фейковой новостью или сфабрикованным обманом, а ее целью — стремление выставить Республиканскую партию США в плохом свете.