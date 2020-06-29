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Трамп высказался о сговоре РФ и Талибана для убийства военных США 

Артём Кульша и ещё 46 7 минут назад
Разведка США сделала заявление о сговоре РФ и Талибана
Фото: РИА Новости
Российская военная разведка не платила террористам за убийство американских военных в Афганистане. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере.
26 июня, как сообщал «Рамблер», осведомленный собеседник рассказал американскому изданию The New York Times, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) якобы заплатило членам запрещенного в России движения «Талибан» за убийство американских военных в Афганистане.
27 июня сенатор США Линдси Грэм написал в своем твиттере, что ожидает от администрации Трампа серьезного отношения к этим утверждениям и немедленного сообщения Конгрессу об их достоверности.
«Разведка только что сообщила мне, что не нашла эту информацию заслуживающей доверия и поэтому не сообщила мне или вице-президенту Майку Пенсу», — написал Трамп в своем твиттере сегодня.
Он высказал мнение, что публикация The New York Times может быть очередной фейковой новостью или сфабрикованным обманом, а ее целью — стремление выставить Республиканскую партию США в плохом свете.
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Армия , В мире , Войска , Оружие , Майк Пенс , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Генштаб , Республиканская партия США , ГРУ , Талибан , New York Times , США
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