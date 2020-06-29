Рассекречен экспериментальный ручной пулемет Калашникова 

Издание «Калашников Media» продемонстрировало экспериментальный образец ручного пулемета Калашникова. Данное оружие по неизвестным причинам не стало серийным, сообщается на YouTube -канале медиаплатформы.

При разработке РПК были введены усовершенствования для повышения кучности и точности стрельбы. В частности, оружие получило новую систему сошек с осью вращения ножек выше оси канала ствола. Это позволяет пулемету самостоятельно центрироваться по отношению к плоскости стрельбы при установке на неровных поверхностях.

Рассекреченный образец отличается отсутствием бороды на цевье, которая присутствует на других автоматах и ручных пулеметах Калашникова. Также экспериментальное оружие получило откидной наплечник, предназначенный для единообразного положения приклада относительно плеча стрелка. Масса РПК без магазина составляет около пяти килограммов, общая длина — 1040 миллиметров, длина ствола — 591 миллиметр. Стрелковое оружие было разработано под патрон калибра 7,62 на 39 миллиметров.

В рамках испытаний из пулемета было сделано значительное количество выстрелов, сейчас он находится в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. По словам оружейного эксперта Руслана Чумака, по каким-то причинам внесенные изменения не пошли в серийное производство.

Ранее издание «Калашников Media» показало прототип модернизированного АК-47. Экспериментальное оружие отличается от прочих АК удлиненным стволом, отсутствующим дульным тормозом, откидывающейся крышкой ствольной коробки и наличием складывающегося пластмассового приклада.