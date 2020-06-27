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США и ЕС призвали ввести санкции против ЧВК Вагнера 

Майк Габриелян и ещё 2 15 минут назад
Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер эль-Сонни в субботу призвал ввести санкции против «российских и суданских наемников в стране». Об этом он написал в твиттере.
По его утверждению, в пятницу бойцы группы Вагнера и суданской милиции «Джанджавид» вошли на нефтяное месторождение Эль-Шарара.
«Поскольку Совет Безопасности ООН не смог наказать отдельных лиц/наемников, таких как Вагнер/Хафтар и другие, которые нарушают все резолюции, США/ЕС должны предпринять такие действия и заморозить активы любой террористической организации и привлечь к ответственности тех, кто финансирует их», — заявил Тахер.
Месторождение Эль-Шарара производит более 300 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет примерно треть от нефтедобычи Ливии. Здесь возобновили добычу 7 июня после многомесячного перерыва.
Накануне посольство США в Ливии заявило об «оккупации» нефтяного месторождения Вагнером и другими иностранными бойцами. Дипломаты возмутились «беспрецедентной кампанией по подрыву энергетического сектора Ливии».
Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, но девять лет гражданской войны, начавшейся после вооруженной интервенции НАТО и свержения Муаммара Каддафи, свели на нет производство и экспорт.
Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает парламент, поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). На западе, в Триполи правит правительство национального согласия (ПНС).
Часть Запада и Турция поддерживают ПНС.
Вашингтон, Триполи и Анкара периодически обвиняют Россию в отправке в Ливию наемников в помощь Хафтару. Москва официально опровергает эту информацию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ПНС Ливии расценило угрозы Египта о вторжении как объявление войны.
Комментарии 208
Армия , Видео , Муаммар Каддафи , ЕС , Совбез ООН , ООН , НАТО , Ливия , США
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