США и ЕС призвали ввести санкции против ЧВК Вагнера 

Все новости на карте

Постоянный представитель Ливии при ООН Тахер эль-Сонни в субботу призвал ввести санкции против «российских и суданских наемников в стране». Об этом он написал в твиттере

По его утверждению, в пятницу бойцы группы Вагнера и суданской милиции «Джанджавид» вошли на нефтяное месторождение Эль-Шарара.

«Поскольку Совет Безопасности ООН не смог наказать отдельных лиц/наемников, таких как Вагнер/Хафтар и другие, которые нарушают все резолюции, США/ЕС должны предпринять такие действия и заморозить активы любой террористической организации и привлечь к ответственности тех, кто финансирует их», — заявил Тахер.

Месторождение Эль-Шарара производит более 300 000 баррелей сырой нефти в день, что составляет примерно треть от нефтедобычи Ливии. Здесь возобновили добычу 7 июня после многомесячного перерыва.

Накануне посольство США в Ливии заявило об «оккупации» нефтяного месторождения Вагнером и другими иностранными бойцами. Дипломаты возмутились «беспрецедентной кампанией по подрыву энергетического сектора Ливии».

Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, но девять лет гражданской войны, начавшейся после вооруженной интервенции НАТО и свержения Муаммара Каддафи , свели на нет производство и экспорт.

Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает парламент, поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА). На западе, в Триполи правит правительство национального согласия (ПНС).

Часть Запада и Турция поддерживают ПНС.

Вашингтон, Триполи и Анкара периодически обвиняют Россию в отправке в Ливию наемников в помощь Хафтару. Москва официально опровергает эту информацию.