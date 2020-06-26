Россия подняла Су-30 на перехват самолетов США

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Российский истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота был поднят в воздух для перехвата самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря и осуществлено их сопровождение российским истребителем. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, экипаж российского истребителя идентифицировал разведчиков как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы России.