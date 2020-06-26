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Американский беспилотник заметили над Кавказом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Американский беспилотник прилетел на Кавказ
Фото: globallookpress.com
Разведывательный беспилотник ВВС США заметили над Кавказом недалеко от границ России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
Беспилотник RQ-4A Global Hawk, пишет агентство, вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и провел полет продолжительностью в несколько часов. Он несколько раз пролетел вдоль черноморского побережья Крыма и Кубани, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.
Находясь в нем, он приблизился к границам России, Абхазии и Южной Осетии — в ближайшей точке он оказался в 20 километрах от российской и в 10 километрах от абхазской границы. После этого беспилотник отправился в воздушное пространство Украины и курсировал вдоль линии разграничения между украинским государством и непризнанными республиками.
22 июня сообщалось, что американский самолет заметили вблизи российских баз в Сирии.
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Армия , Интерфакс , Сицилия , США
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