Американский беспилотник прилетел на Кавказ

Разведывательный беспилотник ВВС США заметили над Кавказом недалеко от границ России , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk, пишет агентство, вылетел с базы Сигонелла на Сицилии и провел полет продолжительностью в несколько часов. Он несколько раз пролетел вдоль черноморского побережья Крыма и Кубани, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.

Находясь в нем, он приблизился к границам России, Абхазии и Южной Осетии — в ближайшей точке он оказался в 20 километрах от российской и в 10 километрах от абхазской границы. После этого беспилотник отправился в воздушное пространство Украины и курсировал вдоль линии разграничения между украинским государством и непризнанными республиками.

22 июня сообщалось, что американский самолет заметили вблизи российских баз в Сирии.