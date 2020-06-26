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Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата» 

ТК «Звезда» и ещё 2 19 минут назад
Индия присматривается к «Армате»
Фото: Минобороны РФ
Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата», сообщил «Звезде» источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ведется подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия», — сообщил собеседник «Звезды».
По его словам, специалисты решают, что в новейшем танке может пойти на экспорт, а что нет.
Танк «Армата» начали готовить на экспорт
О том, что Индия рассматривает возможность покупки танков «Армата», говорится также в военно-аналитических изданиях страны. Отметим, что такие разговоры в индийских СМИ ведутся не в первый раз. Так, в 2018 году издание Indian defence news сообщало, что индия планирует закупить 1770 современных танков взамен устаревших Т-72 и Т-14 «Армата» является кандидатом для этой сделки
Об интересе со стороны иностранных заказчиков к бронетехнике на платформе «Армата» сообщал генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в феврале 2018 года. По его словам, вероятнее всего, разговор об экспортных поставках будет вестись только после того, как танк будет приобретен Министерством обороны РФ.
Ранее сообщалось, что серийные поставки перспективных танков Т-14 на платформе «Армата» в российские войска начнутся уже в 2021 году.
Т-14 «Армата» является первым в мире танком, реализующим в своем конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется прежде всего как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
Кроме того, это первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.
Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио— и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.
Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы». На форуме «Армия-2018» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что законтрактовано более ста танков.
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Комментарии 7
Армия , Индия
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