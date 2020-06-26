Индия и Китай готовятся к войне

Индия следит за сосредоточением китайских войск в Ладакхе и также перебросила туда дополнительный контингент. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Times of India.

«Армия Индии развернула в этом регионе дополнительные контингенты войск и вооружения, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение Китая на индийскую территорию в стратегически важном районе Депсанг-Бульдж», — пояснил осведомленный источник.

По данным издания, в Ладакх были переброшены три индийские пехотные дивизии, около 10-12 тысяч военнослужащих каждая, а также танки и артиллерия. Проводятся регулярные облеты территории.

При этом Китай также развернул на приграничном участке, вдоль линии действительного контроля в Ладакхе, мотострелковую и механизированную дивизии, отмечается в статье.

«Рамблер» писал, что отношения Индии и Китая обострились после того, как в пограничном инциденте в Ладакхе погибли индийские военнослужащие. Их гибель руководство Индии назвало «преднамеренной и спланированной акцией», предупредив Пекин о возможных последствиях. 23 июня страны договорились принять меры, чтобы снизить напряженность в приграничье.