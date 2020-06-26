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Индия и Китай наращивают войска на границе 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Индия и Китай готовятся к войне
Фото: Reuters
Индия следит за сосредоточением китайских войск в Ладакхе и также перебросила туда дополнительный контингент. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Times of India.
«Армия Индии развернула в этом регионе дополнительные контингенты войск и вооружения, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение Китая на индийскую территорию в стратегически важном районе Депсанг-Бульдж», — пояснил осведомленный источник.
По данным издания, в Ладакх были переброшены три индийские пехотные дивизии, около 10-12 тысяч военнослужащих каждая, а также танки и артиллерия. Проводятся регулярные облеты территории.
При этом Китай также развернул на приграничном участке, вдоль линии действительного контроля в Ладакхе, мотострелковую и механизированную дивизии, отмечается в статье.
«Рамблер» писал, что отношения Индии и Китая обострились после того, как в пограничном инциденте в Ладакхе погибли индийские военнослужащие. Их гибель руководство Индии назвало «преднамеренной и спланированной акцией», предупредив Пекин о возможных последствиях. 23 июня страны договорились принять меры, чтобы снизить напряженность в приграничье.
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Комментарии 5
Армия , В мире , Газета The Times , Индия , Китай
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