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«Не бывать этому»: США «раскрыли» проект России по НАТО 

Вероника Полынина 10 минут назад
США сообщили о тайном плане России по НАТО
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о намерении России разобщить НАТО. Об этом он написал в Twitter.
«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому», — заверил Биллингсли.
Он посоветовал Москве сосредоточить внимание на «реальной проблеме» — скрытом наращивании сил Китаем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Биллингсли заявил, что новые ядерные системы Китая, в том числе и ракеты меньшей дальности, должны беспокоить россиян не меньше, чем американцев, поскольку эти вооружения ориентированы как на Вашингтон, так и на Москву. По словам посла, для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между РФ и США к нему должен присоединиться и Китай.
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Армия , Войска , Оружие , Политика , США , Маршалл Биллингсли , НАТО
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