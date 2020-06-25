США сообщили о тайном плане России по НАТО

«У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому», — заверил Биллингсли.

Он посоветовал Москве сосредоточить внимание на «реальной проблеме» — скрытом наращивании сил Китаем.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Биллингсли заявил, что новые ядерные системы Китая, в том числе и ракеты меньшей дальности, должны беспокоить россиян не меньше, чем американцев, поскольку эти вооружения ориентированы как на Вашингтон, так и на Москву. По словам посла, для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между РФ и США к нему должен присоединиться и Китай.