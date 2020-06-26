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Фрегат «Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь 

RT на русском и ещё 6 2 часа назад
«Адмирал Григорович» возвращается в Севастополь
Фото: РИА Новости
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» направился в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
«Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Григорович» осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота», — приводит «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.
Отмечается, что в ходе выполнения поставленных задач экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях по демонстрации флага Российской Федерации.
В середине мая «Новый Севастополь» сообщал, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Черноморского флота провёл учения в Средиземном море.
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Армия , Северный поток 2 , Балтийское море , Строительство , Крыминформ , Севастополь
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