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На Камчатке расчеты «Панцирь-С» отразили «удар» с воздуха 

Российская Газета и ещё 1 48 минут назад
На Камчатке «Панцирь-С» отразили «удар» с воздуха
Фото: РИА Новости
На Камчатке прошло тактическое учение расчетов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
Личный состав подготовил перебазировался на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.
Прибыв на позиции, расчеты замаскировали технику и заступили на дежурство по охране назначенного объекта.
— После выполнения задач по отражению удара условного воздушного противника, зенитчики, не прекращая наблюдения за воздушным пространством в зоне ответственности, на месте поочередно произвели пополнение боеприпасов, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
В тренировке участвовали более 50 военнослужащих и восемь единиц специальной техники.
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Армия , Войска , Николай Воскресенский
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