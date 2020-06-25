«Лошарик» начнут восстанавливать не раньше 2021 года 

Работы в центре судоремонта «Звёздочка» задержаться из-за необходимости закончить обслуживание другого аппарата.
1 июля 2019 года произошла катастрофа на секретной атомной подводной лодке (АПЛ) АС-12 «Лошарик», которая унесла жизни 14 моряков-подводников. Обстоятельства инцидента, как и детальная информация о самом глубоководном аппарате, остаются неизвестными широкой общественности. Пострадавшего "Лошарика" доставили на военно-морскую базу в Североморске, но его восстановление затягивается.
"В этом году операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке "Лошарик" проводиться не будет, она перешла на 2021 год. Первым в очереди на такую операцию в центре судоремонта "Звёздочка" стоит старый аппарат АС-15. АС-31 — не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт", — приводит ТАСС слова двух своих источников.
В центре судоремонта пострадавший глубоководный аппарат находится с осени 2019 года. Никаких данных о степени повреждений "Лошарика", сложности и длительности требующегося ему ремонта не сообщается. В "Звёздочке" также никак не прокомментировали появившуюся в прессе информацию о том, что ремонт начнётся не раньше 2021 года.
Напомним, в качестве носителя во время завершившейся аварией миссии выступала специальная АПЛ БС-136 «Оренбург», а базовой материнской лодкой для АС-12 является БС-64 «Подмосковье». Секретная глубоководная АПЛ АС-12 (по другим данным — АС-31) «Лошарик», как следует из официальных сообщений, предназначена для исследования морского дна и придонных слоёв воды в интересах Минобороны. Также в её задачи могут входить некоторые инженерные глубоководные работы. В зависимости от источников, предельная глубина погружения указывается от 3 до 6 километров. Своё название лодка получила из-за характерного устройства прочного корпуса, состоящего из цепочки сфер, что похоже на героя советского мультфильма.