«Лошарик» начнут восстанавливать не раньше 2021 года 

1 июля 2019 года произошла катастрофа на секретной атомной подводной лодке (АПЛ) АС-12 «Лошарик», которая унесла жизни 14 моряков-подводников. Обстоятельства инцидента, как и детальная информация о самом глубоководном аппарате, остаются неизвестными широкой общественности. Пострадавшего "Лошарика" доставили на военно-морскую базу в Североморске , но его восстановление затягивается.

"В этом году операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке "Лошарик" проводиться не будет, она перешла на 2021 год. Первым в очереди на такую операцию в центре судоремонта "Звёздочка" стоит старый аппарат АС-15. АС-31 — не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт", — приводит ТАСС слова двух своих источников.

В центре судоремонта пострадавший глубоководный аппарат находится с осени 2019 года. Никаких данных о степени повреждений "Лошарика", сложности и длительности требующегося ему ремонта не сообщается. В "Звёздочке" также никак не прокомментировали появившуюся в прессе информацию о том, что ремонт начнётся не раньше 2021 года.