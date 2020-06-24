Президент Дональд Трамп подтвердил свое намерение вывести из Германии почти 10 тысяч американских военнослужащих, сократив там американский контингент до менее 25 тысяч. Очевидно, что это очень плохое решение. Сокращение военного присутствие в Германии — это настоящий подарок российскому президенту Владимиру Путину , излишне напрягающий трансатлантический альянс, снижающий глобальную готовности Америки к проведению краткосрочных и продолжительных боевых операций, а также не позволяющий Америке сэкономить какие-либо средства.

Трамп объясняет свое решение тем, что Германия «не выполняет своих обязательств» по финансированию Организации Североатлантического договора (НАТО). Но это не так: бюджет НАТО пропорционально разделен между 30 странами-членами, а обязательства Германии в настоящее время соответствуют установленным правилам. На самом деле Германии еще только предстоит выполнить цели альянса и начать расходовать 2% ВВП на свою собственную оборону, однако она движется в этом направлении.

Мне хорошо известны эти аргументы. Когда я был верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, у меня была также совершенно другая и параллельная работа — быть командующим Европейским командованием вооруженных сил США . Я был одним из шести командующих географическими регионами, — все это были 4-звездные адмиралы или генералы, каждый из которых отвечал за проведение военных операций в определенном районе мира.

Что касается Европейского командования вооруженных сил США, то в моем распоряжении находился крупный и дееспособный персонал в городе Штутгарте , а также целая сеть военных баз, протянувшаяся через всю Западную Европу. В Европе находились около 64 тысяч военнослужащих всех родов войск, а расположены они были на 21 ключевой базе. Все они были под моим командованием, в том числе 40 тысяч человек в Германии. Следует сказать, кстати, что с момента окончания холодной войны персонал Соединенных Штатов в Европе был сокращен почти на 90%.

Когда я вспоминаю то время, у меня в памяти возникают три эпизода.

Первый — это посещение госпиталя Сухопутных сил в немецком городе Ландштуль (Landstuhl), который является крупнейшим медицинским центром Вооруженных сил США за пределами континентальной территории Соединенных Штатов. Помимо оказания медицинских услуг десяткам тысяч американских военных и членам их семей, этот госпиталь был также эвакуационным центром для наших солдат, получивших самые тяжелые ранения в Ираке и в Афганистане.

В те дни у нас были тысячи солдат с тяжелыми ранениями, и их каждый месяц доставляли самолетами в этот госпиталь, а затем уже переправляли в Соединенные Штаты. Когда я ходил по палатам, пытаясь как-то поддержать раненых, я был поражен географической необходимостью иметь такое место, куда наших военнослужащих можно было бы относительно быстро эвакуировать, и где им могла быть оказана самая качественная медицинская помощь.

Я также вспоминаю о своих многочисленных поездках по Германии и о посещении солдат непосредственно перед их отправкой на Ближний восток или в Афганистан. Сами солдаты постоянно говорили мне, что члены их семей чувствовали себя в безопасности и были очень довольны своим пребыванием в немецких городах, которые всячески о них заботились. Германия оплачивала значительную часть расходов по содержанию 40 тысяч военнослужащих в своей стране и обеспечивала им отличные условия для проживания. Это не устаревшие базы времен холодной войны, это пункты передового базирования XXI века.

И, наконец, я вспоминаю о своих многочисленных поездках в этот период в Афганистан, где под моим стратегическим командованием находились 150 тысяч солдат, а решение об этом было принято после того, как возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопасности (International Security Assistance Force) взяли на себя основную ответственность за войну в этой стране. Германия была тогда одним из главных поставщиков военнослужащих в Афганистан, и она потеряла там много своих солдат. Немцы контролировали ситуацию на севере Афганистана, в основном на базах, располагавшихся вокруг Мазари-Шарифа, и они великолепно выполняли свою работу под командованием нескольких немецких генералов. Я также посетил 15 тысяч солдат НАТО на Балканах, которые обеспечивали поддержание хрупкого мира в Косово, а командовали ими несколько отличных немецких двухзвездных генералов.

Хороший и очень простой вопрос можно задать по поводу основных решений по вопросу о базах: Кому выгодно? В данном случае Соединенным Штатам это конечно же невыгодно, потому что они потеряют стратегические базы, расположенные вблизи территории своих противников. Это не сэкономит никаких денег — в действительности Пентагон потеряет немецкие субсидии. Когда военнослужащие вернуться в Америку, нужно будет иметь соответствующие базы для их размещения, а если их нужно будет передислоцировать, то стоимость этого будет значительной.

НАТО также проигрывает: я могу с уверенностью сказать, что каждый американский солдат, присутствующий на этом континенте, помогает укреплять альянс и является объяснением того, почему союзники Америки были готовы отправиться в Ирак и Афганистан.

Министерство обороны не получит никакой выгоды. Оно лишиться ценных возможностей для проведения совместной подготовки с весьма дееспособными Вооруженными силами Германии. Союзники Америки будут в недоумении и поставят под сомнение наши обязательства по совместному сдерживанию России.

Это подводит нас к вопросу о единственном бенефициаре — Владимире Путине. Российский лидер использует неожиданный отвод войск для целей внутри своей страны («Соединенные Штаты боятся войны с Россией»), внутри Европы («Соединенные Штаты, в действительности, не собираются выполнять обязательства по защите европейских стран»), а также в международном плане на Ближнем Востоке и других местах («вы видите, как ненадежны американцы по отношению к своим собственным предполагаемым союзникам?»)

Все это на самом деле относится не только к Германии. Речь идет об обязательствах Соединенных Штатов в отношении своих союзнических структур в целом и в Европе в честности. Почему Европа так важна для Соединенных Штатов?

Во-первых, общие ценности — в Европе находятся самые прогрессивные демократии в мире, государства, с которыми американцы имеют общие ценности. Во-вторых, трудно переоценить значение Европы, которая имеет ВВП в 20 триллионов долларов и является основным торговым партнером Америки. В-третьих, европейский театр [военных действий] продолжает оставаться критически важной стратегической территорией, он обеспечивает Соединенным Штатам тот глобальный доступ, который является необходимым для проведения операций по всему миру. В-четвертых, Европа играет важную роль в НАТО, наиболее успешном и наиболее дееспособном альянсе в истории. В-пятых, Европа сегодня является «экспортером безопасности», она обладает наиболее подготовленными и наиболее оснащенными в технологическом плане вооруженными силами в мире.

Существует много хороших причин для того, чтобы сохранять наши вооруженные силы в Германии. Но я не могу представить себе ни одну причину, по которой нужно было бы их оттуда выводить.