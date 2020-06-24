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РСЗО «Торнадо-С» впервые прошла по Красной площади 

РИА Новости 3 часа назад
РСЗО «Торнадо-С» впервые прошла по Красной площади
Фото: РИА Новости
Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Данная РСЗО калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса "Смерч", включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.
Как ранее рассказывал в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-производителя данных систем — научно-производственного концерна "Техмаш" Александр Кочкин, в отличие от своего предшественника, "Торнадо-С" способен вести огонь с неподготовленных позиций.
Кроме того, у новой РСЗО увеличена дальность поражения (100 километров против 70 у "Смерча"). В перспективе этот показатель планируется нарастить ещё на несколько десятков километров, сохранив при этом могущество поражения боеприпасов.
На сегодняшний день на вооружении ВС РФ стоит одна бригада "Торнадо-С". Как ранее сообщали в Минобороны России, в 2020 году войска получат ещё 30 РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" (модернизированная версия системы "Град").
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Армия , Александр Кочкин , Техмаш , РИА Новости
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