Новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" впервые прошла по Красной площади в рамках парада в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.

Данная РСЗО калибра 300 миллиметров, являющаяся развитием комплекса "Смерч", включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с осколочно-фугасной частью.

Кроме того, у новой РСЗО увеличена дальность поражения (100 километров против 70 у "Смерча"). В перспективе этот показатель планируется нарастить ещё на несколько десятков километров, сохранив при этом могущество поражения боеприпасов.

На сегодняшний день на вооружении ВС РФ стоит одна бригада "Торнадо-С". Как ранее сообщали в Минобороны России, в 2020 году войска получат ещё 30 РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" (модернизированная версия системы "Град").