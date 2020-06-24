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По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира
Фото: РИА Новости
В ходе парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной по Красной площади прошли 13 расчетов армий мира. За ними проследовали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения «Юнармия».
Перед трибунами прошли 13 расчетов армий мира — военнослужащие Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркемении и Узбекистана, передает ТАСС.
Во время шествия расчетов армий мира два кабриолета «Победа», на которых установлены флаги Туркмении и боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-й дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого воевал дед главы республики Гурбангулы Бердымухамедова Бердымухамед Аннаев, возглавили парадный расчет военнослужащих этой страны на параде Победы в Москве. Историческое боевое знамя 9 мая этого года передал президенту Туркмении заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в ходе визита в Ашхабад.
За ними проследовали воспитанники суворовских, нахимовских и кадетских училищ, расчет участников юношеского патриотического движения «Юнармия», военнослужащие всех видов и родов войск, курсанты высших военных учебных заведений, а также расчеты ФСБ, МЧС, Росгвардии, замыкали парадный строй кремлевские курсанты.
Впервые по Красной площади маршировали нахимовцы из Санкт-Петербурга, военнослужащие Михайловской артиллерийской академии, 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской дивизии и расчет казаков Всевеликого войска Донского.
Всего в параде задействованы около 14 тыс. военнослужащих.
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в среду утром. В параде принимают участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.
Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новая модификация комплекса «Панцирь» будет показана на параде Победы 24 июня. Это означает, что Россия делает важный шаг для противодействия одному из основных видов оружия будущего — беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
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Комментарии 1
Армия , Гурбангулы Бердымухамедов , Александр Фомин , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , МЧС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Кыргызстан , Китай , Молдова , Монголия , Сербия , Таджикистан , Туркмения , Узбекистан
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