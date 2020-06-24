Россия готова заключить новый контракт по С-400 с Турцией

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Турции, если Анкара изъявит желание.
«У них право такое есть, если изъявят желание — заключим», — приводит ТАСС слова вице-премьера.
Так он прокомментировал возможность заключения нового соглашения с Турцией на поставку дополнительных С-400 до конца года.
Ранее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400.