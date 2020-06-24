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Борисов: Россия готова заключить новый контракт по С-400 с Турцией 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Россия готова заключить новый контракт по С-400 с Турцией
Фото: AFP
Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия готова заключить новый контракт на поставку дополнительного комплекса С-400 Турции, если Анкара изъявит желание.
«У них право такое есть, если изъявят желание — заключим», — приводит ТАСС слова вице-премьера.
Так он прокомментировал возможность заключения нового соглашения с Турцией на поставку дополнительных С-400 до конца года.
Ранее руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что турецкая сторона частично ввела в эксплуатацию российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
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Армия , Юрий Борисов , Исмаил Демир , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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