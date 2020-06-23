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Reuters: США и Россия разработают договор, включающий всё ядерное оружие 

News.ru 41 минуту назад
США и Россия включат в договор всё ядерное оружие
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
США и Россия договорились провести новую встречу по стратегической стабильности в Вене.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. По его мнению, встреча пройдёт конце июля или начале августа.
Биллингсли также рассказал, что США на переговорах с РФ договорились работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трехстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.
Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.
Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.
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Комментарии 1
Армия , Владимир Винокуров , Хуа Чуньин , Сергей Лавров , МИД , Reuters , Вена , США
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