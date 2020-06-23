МИД опроверг слухи о «российских наемниках» в Ливии

Петр Ильичев. Слухи о присутствии в Ливии "российских наемников" основаны на недостоверной информации, многие данные явно подтасованы, при этом у Москвы есть информация о том, что Ливии находится иностранный военный персонал из других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России

Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.

"Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые "раненые" вполне здоровы. Это всё доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо. Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", — сказал Ильичев.

Он подчеркнул, что "слухи о присутствии в Ливии пресловутых российских "наёмников" основаны на недобросовестной информации".