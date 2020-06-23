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МИД опроверг слухи о российских наемниках в Ливии 

РИА Новости и ещё 3 19 минут назад
МИД опроверг слухи о «российских наемниках» в Ливии
Фото: Reuters
Слухи о присутствии в Ливии "российских наемников" основаны на недостоверной информации, многие данные явно подтасованы, при этом у Москвы есть информация о том, что Ливии находится иностранный военный персонал из других стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.
"Многие сведения, особенно касающиеся упомянутых в докладе российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на самом деле не выезжали из нашей страны. Так называемые "раненые" вполне здоровы. Это всё доступно в публичном пространстве и опять-таки проверяемо. Примечательно, что подобранные экспертами списки скопированы с одиозной украинской базы данных "Миротворец", — сказал Ильичев.
Он подчеркнул, что "слухи о присутствии в Ливии пресловутых российских "наёмников" основаны на недобросовестной информации".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Комментарии
Армия , Петр Ильичев , Муаммар Каддафи , МИД , ЕС , ООН , РИА Новости , Ливия , Москва
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