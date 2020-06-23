США перебросят тысячи военных вплотную к границам РФ 

Две тысячи военнослужащих США будут перебазированы в Польшу . Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna.

В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Польше дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих США.

На 24 июля запланирован визит президента Польши Анджея Дуды в США и его переговоры с президентом США Дональдом Трампом . Одной из тем переговоров станет военное сотрудничество между странами.

В ходе них, по информации Gazeta Prawna, Дуда и Трамп согласуют перевод командования Пятого корпуса Армии США из Германии в Польшу и перебазирование туда двух тысяч американских военных, хотя ранее предполагалось перебазирование тысячи.

Также Дуда и Трамп подпишут соглашение о принципах, по которым военнослужащие США будут действовать в Польше, согласуют переброску в Польшу из Германии примерно 30 американских истребителей F-16 и передачу Польше бывших в употреблении американских военно-транспортных самолетов C-130 «Геркулес» (C-130 Hercules) и обсудят приобретение Польшей американских боевых вертолетов.