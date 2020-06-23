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США перебросят тысячи военных вплотную к границам РФ 

Артём Кульша и ещё 7 11 минут назад
Две тысячи военнослужащих США будут перебазированы в Польшу. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna.
В настоящее время, как сообщал «Рамблер», в Польше дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих США.
На 24 июля запланирован визит президента Польши Анджея Дуды в США и его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем переговоров станет военное сотрудничество между странами.
В ходе них, по информации Gazeta Prawna, Дуда и Трамп согласуют перевод командования Пятого корпуса Армии США из Германии в Польшу и перебазирование туда двух тысяч американских военных, хотя ранее предполагалось перебазирование тысячи.
Также Дуда и Трамп подпишут соглашение о принципах, по которым военнослужащие США будут действовать в Польше, согласуют переброску в Польшу из Германии примерно 30 американских истребителей F-16 и передачу Польше бывших в употреблении американских военно-транспортных самолетов C-130 «Геркулес» (C-130 Hercules) и обсудят приобретение Польшей американских боевых вертолетов.
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Армия , Видео , В мире , Войска , Европа , Оружие , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Польша
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