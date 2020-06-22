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Макрон назвал инцидент с кораблями Турции и Франции доказательством «смерти мозга» НАТО 

ТАСС 47 минут назад
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Фото: Reuters
Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит яркой иллюстрацией смерти мозга НАТО. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.
"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО", — отметил он. — Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует".
По его мнению, линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО.
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Ранее в июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".
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Армия , Турция , Франция
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