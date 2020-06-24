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США обозначили условия для продления ядерного договора с Россией 

Lenta.ru и ещё 18 30 минут назад
США назвали условия для продления ядерного договора с РФ
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты готовы к продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) при определенных условиях. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, передает ТАСС.
Он согласился с позицией Москвы о том, что договор должен быть многосторонним.
«Наше определение для "многостороннего" может быть несколько иным, но принцип остается тем же», — сказал он, отметив, что Россия хочет включить Францию и Великобританию, а США настаивают на включении в документ Китая.
Кроме того, Биллингсли указал на режим проверки выполнения условий ДСНВ и вызывающее «серьезную обеспокоенность поведение России».
Ранее 24 июня газета Wall Street Journal выяснила, что президент США Дональд Трамп может согласиться продлить договор, если стороны достигнут прогресса в деле включения новых жестких мер верификации, если в нем будут учтены все ядерные боеголовки, а также в случае присоединения к нему Китая. При этом источник выразил сомнения, что такие требования главы государства будут окончательными.
22 июня Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после выхода США.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
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Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Политика , США , Законопроекты , Дмитрий Медведев , Маршалл Биллингсли , Барак Обама , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal , Москва , Великобритания , Франция
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