Развеян миф о создании автомата Калашникова 

Издание «Калашников Media» развеяло миф о том, что создатель легендарного автомата во время конструирования пошел против военных руководителей того времени. О возникновении мифа на сайте проекта рассказал историк Андрей Уланов.

Он заявил, что одним из самых распространенных мифов об АК является слух, что при создании оружия Михаил Калашников не послушался рекомендаций организаторов конкурса и радикально переделал свой автомат. Историк обращает внимание, что Калашников якобы укоротил длину ствола АК, однако его дерзость не заметили. Уланов заверил, что это ложь.

По словам специалиста, подобная вольность не могла остаться незамеченной, поскольку в документах было отмечено, что «автомат Калашникова в процессе конструктивной доработки был подвергнут коренной переделке». Более того, организаторы конкурса рекомендовали конструкторам модифицировать прототипы своего оружия: «Всем троим финалистам разрешили укоротить стволы до 400 миллиметров, и все трое это проделали».

Оружейный историк подчеркнул, что, согласно документам, список недоделок Калашникова наоборот был самым коротким по сравнению с конкурентами. Так, Михаил Калашников не изменил конструкцию крепления мушки, поставил недостаточно эффективный дульный тормоз-компенсатор и не обеспечил фиксацию затворной рамы в заднем положении.

По словам специалиста, принимавшие прототип офицеры Главного артиллерийского управления были заинтересованы не подыграть кому-либо, а способствовать разработке наилучшего на тот момент оружия. В итоге победил прототип автомата Калашникова, так как его создатель провел «наиболее полную доработку своего автомата».